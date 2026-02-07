Визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте На Украину преследовал две основные цели, связанные с проверкой позиций киевского режима, уверен президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодёжных инициатив» Юрий Самонкин. По его мнению, первый аспект заключается попытке Запада оценить готовность Киева к реальным переговорам.

Второй аспект, как пояснил эксперт, связан с инициативой НАТО по вводу ограниченного иностранного контингента на территорию Украины. Эта мера направлена на то, чтобы в случае успехов Армии России создать буферную зону и не допустить овладения новыми территориями.

«В итоге, миссия Рютте носила некий разведывательный характер. От украинцев натовцам уже ничего не надо. Всё что хотели, они получили. Создали антироссийскую политическую систему, развалили экономику, довели ситуацию до того, что правительство Украины совершает тотальный геноцид украинского народа», — подчеркнул собеседник Общественной Службы Новостей.