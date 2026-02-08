ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 февраля, 03:51

Взрывы прогремели в Одессе после объявления тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanislaw1999

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanislaw1999

В Одессе после объявления воздушной тревоги ночью 8 февраля прогремели взрывы. Местные жители сообщили о серии мощных ударов, которые прозвучали в разных районах города.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на корреспондентов, очевидцы подтвердили, что слышали сильные взрывы. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, над Одесским районом звучит сигнал воздушной тревоги.

«В Одессе звучат взрывы», – говорится в сообщении телеграм-канала агентства.

Новая серия взрывов прогремела в Виннице и Бурштыне на фоне воздушной тревоги
Новая серия взрывов прогремела в Виннице и Бурштыне на фоне воздушной тревоги

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский жёстко раскритиковал работу ПВО Украины. Он отметил, что после массированных ударов по энергетической инфраструктуре нужно усилить мобильные огневые группы, и поручил дипломатам активизировать работу с партнёрами для поставок систем ПВО и обеспечения энергобезопасности страны

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar