«Волки да Винчи» сложили оружие и сдались в плен российским бойцам в Запорожье
Бойцы украинского подразделения «Волки да Винчи» добровольно сдались в плен во время зачистки лесополосы в Запорожской области.
Один из сдавшихся, Павел Федько, рассказал TACC, что они оказались в окружении и не заметили, как к ним подошли российские военные. Оставив оружие, он вышел с поднятыми руками. По его словам, на этом участке фронта было несколько позиций боевиков, и все они были оперативно зачищены российскими штурмовыми группами.
Ранее «Волки да Винчи» попали под сильный удар на этом же направлении. Как рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, Армия России нанесла противнику точное огневое поражение, в результате чего украинское подразделение потеряло около 10 человек.
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