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Опубликовано 8 февраля, 09:55

«Волки да Винчи» сложили оружие и сдались в плен российским бойцам в Запорожье

Бойцы украинского подразделения «Волки да Винчи» добровольно сдались в плен во время зачистки лесополосы в Запорожской области.

Один из сдавшихся, Павел Федько, рассказал TACC, что они оказались в окружении и не заметили, как к ним подошли российские военные. Оставив оружие, он вышел с поднятыми руками. По его словам, на этом участке фронта было несколько позиций боевиков, и все они были оперативно зачищены российскими штурмовыми группами.

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«Волки да Винчи» и полк ВСУ «Шквал» потеряли десятки солдат при сбросе ФАБов в Запорожье

Ранее «Волки да Винчи» попали под сильный удар на этом же направлении. Как рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, Армия России нанесла противнику точное огневое поражение, в результате чего украинское подразделение потеряло около 10 человек.

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Обложка © Пресс-служба подразделения «Волки да Винчи»

Юрий Лысенко
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