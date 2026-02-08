«Волки да Винчи» сложили оружие и сдались в плен российским бойцам в Запорожье

Один из сдавшихся, Павел Федько, рассказал TACC, что они оказались в окружении и не заметили, как к ним подошли российские военные. Оставив оружие, он вышел с поднятыми руками. По его словам, на этом участке фронта было несколько позиций боевиков, и все они были оперативно зачищены российскими штурмовыми группами.