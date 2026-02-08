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Опубликовано 8 февраля, 12:41

Зеленский передал министру обороны Франции новый список требований

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский в ходе встречи с министром обороны Франции Катрин Вотрен выдвинул пакет новых требований для укрепления обороноспособности Украины. Переговоры, как сообщает Le Monde, были посвящены срочным мерам поддержки, в первую очередь — системам противовоздушной обороны.

«На встрече обсуждались срочные меры, которые необходимо принять для обеспечения устойчивости и обороноспособности Украины, прежде всего противовоздушную оборону», — указало издание.

Экс-комик отметил необходимость предоставления военной авиации для украинских войск и призвал к усилению совместных оборонных усилий европейских стран. Он также поставил французскую сторону в известность о масштабных веерных отключениях электроэнергии на большей части территории страны.

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Ранее Владимир Зеленский озвучил проект схемы по контролю за прекращением огня в случае остановки боевых действий. По его словам, в этом процессе Европа участвовать не будет. Мониторинг, по его заявлению, будут осуществлять три стороны: Украина, Россия и Соединённые Штаты.

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Александра Мышляева
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