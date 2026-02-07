Зеленский решил отчитываться перед ЕС о ходе переговоров в Абу-Даби

Владимир Зеленский намерен детально рассказывать европейским партнёрам о результатах переговорного процесса в Абу-Даби. Сами политики из ЕС во встречах участия не принимают. О своих планах глава киевского режима сообщил в соцсети.

«Определил команде рамки дальнейшего диалога, и прорабатываем график необходимых шагов. Будем информировать наших европейских партнёров о состоянии переговоров и реальных перспективах всего переговорного процесса», — подчеркнул он.