Зеленский решил отчитываться перед ЕС о ходе переговоров в Абу-Даби
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Владимир Зеленский намерен детально рассказывать европейским партнёрам о результатах переговорного процесса в Абу-Даби. Сами политики из ЕС во встречах участия не принимают. О своих планах глава киевского режима сообщил в соцсети.
«Определил команде рамки дальнейшего диалога, и прорабатываем график необходимых шагов. Будем информировать наших европейских партнёров о состоянии переговоров и реальных перспективах всего переговорного процесса», — подчеркнул он.
Напомним, 5 февраля в Абу-Даби прошёл второй день трёхсторонних переговоров по Украине. В Кремле осторожно высказались о конструктивности беседы. В свою очередь, Стив Уиткофф отметил, что переговоры были нацелены на установление прочного мира. Известно, что США, РФ и Украина продолжат консультации в ближайшие недели.
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