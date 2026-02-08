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Опубликовано 8 февраля, 17:20

В России призвали запретить сделки с недвижимостью за наличные

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России необходимо все сделки с недвижимостью перевести на безналичный расчёт, соответствующий законопроект уже готовится. Об этом сообщил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Есть предложение, связанное со случаем [певицы Ларисы] Долиной, что все сделки, связанные с недвижимостью, должны проходить в безналичной форме», — поделился он.

С инициативой выступили депутаты партии «Справедливая Россия». Они уверены, что нововведение поможет защитить россиян от мошеннических схем с покупкой или продажей жилья. Аксаков не исключил, что если законопроект будет одобрен, то он вступит в силу уже ко второй половине текущего года.

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Ранее в Госдуме предложили создать должность уполномоченного по правам продавцов и покупателей недвижимости, чтобы решать споры и предотвращать мошенничество на рынке. Инициатива принадлежит вице-спикеру Госдумы Борису Чернышову, который отметил, что должность поможет снизить нагрузку на суды и предотвратить мошенничество.

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Татьяна Миссуми
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