В Киеве и области прогремела серия взрывов
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Взрывы прозвучали в Киеве поздно вечером 8 февраля. В этот момент в городе действовала воздушная тревога. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Взрывы в столице», — написал Кличко в своём Telegram-канале.
Серия взрывов раздалась и в Киевской области. Жители Васильевки услышали несколько мощных хлопков. Очевидцы поделились информацией в социальных сетях.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги сейчас звучит в 11 областях страны, включая Киевскую.
Напомним, этим же вечером после 19:00 на Украине уже объявляли массовую воздушную тревогу. Тогда сирены включили одновременно в девяти областях.
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