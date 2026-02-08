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Регион
Опубликовано 8 февраля, 07:37

В Одессе в ходе ночной атаки ВС РФ повреждён промышленный объект

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kudla

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kudla

В Одессе были зафиксированы взрывы, повредившие промышленный объект. О происшествии в своём Telegram-канале сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

«Вследствие взрывов есть повреждения промышленного объекта», — написал он.

Подробностей о масштабах разрушений он не привёл. Ночью в городе были слышны взрывы.

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Ранее Life.ru рассказывал, что после объявления воздушной тревоге в Одессе прогремела серия взрывов. Характерные звуки были слышны в нескольких районах города. Кстати, некоторые эксперты считают, что СВО не завершится, пока ВС РФ не возьмут Одессу.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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