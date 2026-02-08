В Одессе в ходе ночной атаки ВС РФ повреждён промышленный объект

В Одессе были зафиксированы взрывы, повредившие промышленный объект. О происшествии в своём Telegram-канале сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

«Вследствие взрывов есть повреждения промышленного объекта», — написал он.

Подробностей о масштабах разрушений он не привёл. Ночью в городе были слышны взрывы.