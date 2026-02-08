Воздушная тревога объявлена в 9 областях Украины, включая Киевскую

На Украине объявлена массовая воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит сразу в девяти областях.

В зону угрозы попали центральные и северо-восточные регионы страны: Киевская, Черкасская, Кировоградская, Харьковская, Днепропетровская, Сумская, Полтавская, Житомирская и Черниговская области.

В Одессе в ходе ночной атаки ВС РФ повреждён промышленный объект

В Одессе в ходе ночной атаки ВС РФ повреждён промышленный объект

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