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Опубликовано 8 февраля, 17:00

Воздушная тревога объявлена в 9 областях Украины, включая Киевскую

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

На Украине объявлена массовая воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит сразу в девяти областях.

В зону угрозы попали центральные и северо-восточные регионы страны: Киевская, Черкасская, Кировоградская, Харьковская, Днепропетровская, Сумская, Полтавская, Житомирская и Черниговская области.

В Одессе в ходе ночной атаки ВС РФ повреждён промышленный объект
В Одессе в ходе ночной атаки ВС РФ повреждён промышленный объект

Ранее Life.ru рассказывал, что после объявления воздушной тревоге в Одессе прогремела серия взрывов. Характерные звуки были слышны в нескольких районах города. Кстати, некоторые эксперты считают, что СВО не завершится, пока ВС РФ не возьмут Одессу.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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Александра Мышляева
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