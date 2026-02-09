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Опубликовано 8 февраля, 23:55

Серия взрывов прогремела в Одессе и Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kudla

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kudla

Ночью 9 февраля в Одессе раздалась серия взрывов. О них в соцсетях сообщили жители южного портового города.

Также мощный взрыв раздался в Конотопе Сумской области, там тоже звучала воздушная тревога. Сейчас сигнал опасности объявлен ещё в нескольких областях Украины.

В Киеве и области прогремела серия взрывов
В Киеве и области прогремела серия взрывов

Ранее Life.ru писал о массовой воздушной тревоге на Украине вечером 8 февраля. Сигнал тревоги прозвучал в центральных и северо-восточных регионах страны.

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Юния Ларсон
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