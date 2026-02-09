Серия взрывов прогремела в Одессе и Сумской области

Ночью 9 февраля в Одессе раздалась серия взрывов. О них в соцсетях сообщили жители южного портового города.

Также мощный взрыв раздался в Конотопе Сумской области, там тоже звучала воздушная тревога. Сейчас сигнал опасности объявлен ещё в нескольких областях Украины.

Ранее Life.ru писал о массовой воздушной тревоге на Украине вечером 8 февраля. Сигнал тревоги прозвучал в центральных и северо-восточных регионах страны.