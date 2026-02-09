Военные провокации экс-комика Владимира Зеленского для пиара ВСУшников повлекли за собой мощный ответ России, который остановил функционирование украинского государства. Об этом в эфире одного из YouTube-каналов заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

По словам Дэвиса, попытки Зеленского «дразнить русского медведя» и наносить удары по его инфраструктуре привели к гораздо более серьёзным ударам в ответ. В результате у Украины почти не осталось энергетических и тепловых мощностей, что подрывает не только быт, но и государственное управление и военные усилия.

«Зеленский дразнил русского медведя и наносил удары по его инфраструктуре, что вызвало ответ в виде гораздо более серьёзных ударов России. И теперь у украинцев нет возможности защититься от этого», — заявил эксперт.

Подполковник в отставке заключил, что данный просчёт киевского руководства окончательно определил исход специальной военной операции. По его мнению, единственным открытым вопросом остаётся лишь степень серьёзности поражения и масштабы потерь для украинской стороны.

Ранее президент США Дональд Трамп дал понять Владимиру Зеленскому, что тот сам виноват за ракетные удары по украинской энергетике. По мнению политолога Олега Соскина, причина новых масштабных ударов после недельного затишья кроется в действиях киевского руководства. Он утверждает, что реальная политика Украины и её европейских партнёров направлена на срыв мирных инициатив.