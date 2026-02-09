Посол РФ Беляев назвал поразительной смену позиции Швеции по ядерному оружию

Резкая перемена риторики Швеции в отношении ядерного оружия выглядит поразительной на фоне её многолетней репутации борца за разоружение. Об этом посол России в Стокгольме Сергей Беляев рассказал в беседе с журналистами РИА «Новости».

Дипломат указал, что, хотя Швеция и обладала своей ядерной программой до начала 1970-х, она отказалась от неё, присоединившись к Договору о нераспространении ядерного оружия ДНЯО. Впоследствии, отметил он, государство долгое время считалось ярым сторонником разоружения и одним из авторов идеи о тотальном запрете ядерного оружия.

«С учётом этого нынешняя смена тональности, конечно, кажется поразительной», — сказал он.

По наблюдению дипломата, в шведском обществе развернулась активная дискуссия относительно ядерного оружия, которая, однако, пока не выходит за рамки общих принципов. Посол увязал эти дебаты с общим трендом внутри НАТО, где европейские партнёры всё чаще задаются вопросом о надёжности американских обязательств, включая защиту так называемым «ядерным зонтиком», что порождает разговоры о целесообразности создания собственного арсенала.

Беляев добавил, что глава шведского правительства Ульф Кристерссон уже в конце января публично заявлял о вовлечённости страны в обсуждение данного вопроса на площадке альянса, в частности в диалоге с Великобританией и Францией. Резюмируя, российский посол указал, что, вступив в НАТО и прервав двухсотлетнюю традицию внеблоковости, Стокгольм теперь оказался в ситуации, требующей срочного пересмотра своей позиции по множеству фундаментальных направлений.

А ранее стало известно, что Швеция ведёт переговоры с Великобританией и Францией о ядерной защите. Как сообщается, шведский премьер Ульф Кристерссон подтвердил открытость Франции к диалогу, несмотря на национальный характер её арсенала. При этом он подчеркнул, что его правительство не рассматривает размещение такого оружия на собственной территории. Хотя Швеция уже защищена американским ядерным щитом в рамках НАТО, потенциальное соглашение с европейскими державами может, по мнению аналитиков, создать дополнительную страховку и диверсифицировать её безопасность.