Боярский пояснил, могут ли в России ограничить интернет подросткам, как сделали на Западе

В России могут начать обсуждать дополнительные ограничения доступа детей к социальным сетям. Об этом заявил депутат Госдумы, глава Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, комментируя зарубежные инициативы по возрастным запретам. Он обратил внимание на международный опыт — новые правила в разных странах прозвучали громко, однако их практическое применение ещё предстоит оценить.

Депутат Боярский высказался о запрете пользования соцсетями в подростковом возрасте. Видео © Life.ru

«Я считаю, что они [идеи запрета] объективно назрели, поскольку слишком много опасностей для детей в возрасте шести-восьми лет можно встретить на площадках разных ресурсов, в том числе социальных сетей. Поэтому эти вопросы обязательно будут подниматься, обсуждаться, и это абсолютно нормальное требование времени», — сказал депутат.

Напомним, в Австралии вступил в силу первый в мире закон, полностью запрещающий регистрацию в социальных сетях лицам младше 16 лет. Подобные законопроекты приняты во Франции и Норвегии. Также в Казахстане власти не исключают блокировку соцсетей для лиц младше 16 лет. Кроме того, подобные инициативы обсуждатся в Испании, Греции, Словакии, Малайзии и других странах.