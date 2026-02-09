Российские войска перешли к фланговому обходу Константиновки в ДНР
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Российские войска, успешно продвигаясь в ходе боевых операций, начали фланговое наступление на Константиновку в ДНР. Как передаёт Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источники, этот город является ключевым элементом обороны ВСУ на Донбассе.
«Российские войска обходят Константиновку с флангов», — говорится в публикации.
По данным военкоров, российские войска ведут ожесточенные бои с ВСУ непосредственно в Константиновке, и в настоящее время юго-восточные окраины города находятся под их контролем.
Ранее сообщалось, что украинские военные были вытеснены из Славянска и Краматорска (ДНР). По данным военных экспертов, их отступление было спровоцировано угрозой скорого наступления российских войск на эти города в ближайшие дни.
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