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Опубликовано 9 февраля, 13:09

Российские войска перешли к фланговому обходу Константиновки в ДНР

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Российские войска, успешно продвигаясь в ходе боевых операций, начали фланговое наступление на Константиновку в ДНР. Как передаёт Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источники, этот город является ключевым элементом обороны ВСУ на Донбассе.

«Российские войска обходят Константиновку с флангов», — говорится в публикации.

По данным военкоров, российские войска ведут ожесточенные бои с ВСУ непосредственно в Константиновке, и в настоящее время юго-восточные окраины города находятся под их контролем.

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Ранее сообщалось, что украинские военные были вытеснены из Славянска и Краматорска (ДНР). По данным военных экспертов, их отступление было спровоцировано угрозой скорого наступления российских войск на эти города в ближайшие дни.

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Наталья Демьянова
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