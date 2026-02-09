Военнослужащие группировки войск «Восток» взяли в плен украинского солдата во время штурма опорного пункта в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, боевик ВСУ сдался после 15 минут боя, после чего ему оказали помощь и эвакуировали в безопасный район.

Боец ВСУ сдался в плен российским военным после 15 минут боя. Обложка © Минобороны РФ. Видео © MAX / Минобороны России

«Сначала вдвоём провели разведку, был туман, небо было чистое. Аккуратно подошли, разведали, вернулись за второй группой… Начали сначала стрелять с пулемёта, потом заходили с гранатами, с прострелами. Потом ТМ-ку закатили, потому что противник не сдавался. После, примерно, 15 минут боя один всё-таки сдался в плен. И опорник мы забрали», — рассказал командир российской штурмовой группы с позывным Космос.

После предложения сдаться, один украинский боец вышел из блиндажа безоружным, в то время как его товарищи, оставшиеся на позициях, были ликвидированы. Пленника отправили в тыл, где его обеспечили всем необходимым. Взятый в плен Сергей Наболотный поделился с российскими военными ценной информацией о расположении и численности украинских формирований.

Вместе с тем во время допроса Наболотный признался, что был мобилизован насильно. По его словам, сотрудники украинского территориального центра комплектования забрали его у магазина, проигнорировав предоставленные медицинские документы о ВИЧ-инфекции и гепатите. Боевик утверждал, что его бумаги были порваны, а он сам отправлен на фронт.

Ранее сообщалось, что в украинской армии в учебном центре «Барвинково» в Харьковской области солдат систематически избивали и грабили. По словам взятого в плен боевика ВСУ, центре действовал специальный человек, который отбирал у военнослужащих деньги, избивая их при этом цепью. Деньги, добытые таким преступным способом, впоследствии передавались командиру подразделения «Скала»