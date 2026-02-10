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Опубликовано 10 февраля, 02:39

Два боевика «Азова»* совершили суицид на Константиновском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Два члена запрещённой в РФ организации «Азов»* совершили суицид на Константиновском направлении. Инцидент произошёл в зоне боевых действий под Донецком. Об этом сообщил командир батальона 103-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным Моздок, пишет РИА «Новости».

Российские штурмовики вели огонь по опорному пункту бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). С тыла по тем же позициям стреляли украинские подразделения. Боевики выбрали суицид после обстрелов с двух сторон.

«Мы наносили огневое поражение, и противник также наносил огонь по «азовцам»*. Ситуация у них была безысходная. По радиоперехвату (услышали. — Прим. Life.ru): сначала первый совершил самоубийство, потом второй», — рассказал командир.

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Ранее сообщалось, что Киев перебросил в Харьковскую область до трёх рот боевиков запрещённой террористической организации «Азов»*. Подразделения разместили в населённых пунктах к северу и востоку от Изюма. В российских силовых структурах отмечали, что из этого района ВСУ удобно вести обстрелы приграничных регионов России.

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* Признано террористическим и запрещено в РФ

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Антон Голыбин
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