Погибший на СВО командир «АрБата» Абрек не дожил несколько дней до свадьбы

Командир армянского батальона «АрБат» Айк Гаспарян, намедни погибший в зоне проведения СВО, всего несколько дней не дожил до собственной свадьбы. Об этом рассказал военный журналист Алексей Живов.

«За несколько дней до своей долгожданной свадьбы погиб достойный сын России и Армении — Айк Гаспарян, позывной Абрек», — написал он в социальных сетях.

Напомним, о смерти Абрека стало известно 9 февраля. Боевой путь добровольца начался в ЧВК «Вагнер», в составе которой он штурмовал Артёмовск (Бахмут). В январе 2023 года Гаспарян лично получил от президента Владимира Путина медаль «За отвагу». Позднее он возглавил «АрБат».