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Опубликовано 10 февраля, 07:47

Погибший на СВО командир «АрБата» Абрек не дожил несколько дней до свадьбы

Айк Гаспарян. Обложка © Телеканал «Звезда»

Айк Гаспарян. Обложка © Телеканал «Звезда»

Командир армянского батальона «АрБат» Айк Гаспарян, намедни погибший в зоне проведения СВО, всего несколько дней не дожил до собственной свадьбы. Об этом рассказал военный журналист Алексей Живов.

«За несколько дней до своей долгожданной свадьбы погиб достойный сын России и Армении — Айк Гаспарян, позывной Абрек», — написал он в социальных сетях.

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Напомним, о смерти Абрека стало известно 9 февраля. Боевой путь добровольца начался в ЧВК «Вагнер», в составе которой он штурмовал Артёмовск (Бахмут). В январе 2023 года Гаспарян лично получил от президента Владимира Путина медаль «За отвагу». Позднее он возглавил «АрБат».

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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