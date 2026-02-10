Власти сообщили о повреждении объекта энергетики и пожаре в Одесской области

Объект энергетики повреждён на юге Одесской области, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер. На месте возник пожар.

«Частично обесточены населённые пункты в трёх общинах области. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание от генераторов», — написал чиновник в одной из социальных сетей.