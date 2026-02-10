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Опубликовано 10 февраля, 08:30

Власти сообщили о повреждении объекта энергетики и пожаре в Одесской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Объект энергетики повреждён на юге Одесской области, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер. На месте возник пожар.

«Частично обесточены населённые пункты в трёх общинах области. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание от генераторов», — написал чиновник в одной из социальных сетей.

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Матвей Константинов
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