Власти сообщили о повреждении объекта энергетики и пожаре в Одесской области
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Объект энергетики повреждён на юге Одесской области, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер. На месте возник пожар.
«Частично обесточены населённые пункты в трёх общинах области. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание от генераторов», — написал чиновник в одной из социальных сетей.
Ранее серия взрывов раздалась в Одессе. Последствия неизвестны. Также «прилёт» зафиксировали в Конотопе Сумской области.
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