Согласно официальному заявлению Министерства обороны РФ, российские силы установили контроль над посёлком Зализничное в Запорожской области. В ведомстве подчеркнули, что бойцы подразделения Восток успешно преодолели оборонительные рубежи противника, продолжая продвигаться вглубь занимаемых им позиций.

Ранее ВС РФ освободили сразу два населённых пункта в зоне проведения СВО. Под наш контроль перешли Сидоровка Сумской области и Глушковка Харьковской области.