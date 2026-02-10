Армия России освободила Зализничное в Запорожской области
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Согласно официальному заявлению Министерства обороны РФ, российские силы установили контроль над посёлком Зализничное в Запорожской области. В ведомстве подчеркнули, что бойцы подразделения Восток успешно преодолели оборонительные рубежи противника, продолжая продвигаться вглубь занимаемых им позиций.
Ранее ВС РФ освободили сразу два населённых пункта в зоне проведения СВО. Под наш контроль перешли Сидоровка Сумской области и Глушковка Харьковской области.
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