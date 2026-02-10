Пёс Умка больше года ждёт в аэропорту Кызыла погибшего на СВО хозяина

Сотрудники аэропорта в Кызыле уже год заботятся о хаски, которая ежедневно встречает бойцов СВО, разыскивая своего хозяина. Об этом рассказала волонтёр Эльвира Лифанова в материале 360.ru.

Пёс Умка год ждёт своего хозяина с фронта в аэропорту Кызыла. Видео © 360.ru

Хозяин Умки — военнослужащий, который нашёл щенка возле разрушенного дома в зоне СВО, выкормил его и взял с собой, но затем вновь отправился на фронт. Теперь собака живёт в аэропорту и каждый день встречает возвращающиеся рейсы.

Собака уже год ждёт хозяина с фронта. Фото © 360.ru

По словам Лифановой, Умка бегает по аэропорту, встречает и провожает всех, обнюхивая каждого бойца в надежде узнать хозяина. Родители военнослужащего пытались забрать её домой, но она постоянно сбегает обратно в аэропорт. Пёс уже год верно ждёт своего друга.

«У него живы родители, они забирали её домой, но она всё равно убегала в аэропорт при каждом удобном случае. Всех встречает и обнюхивает каждого бойца», — рассказала Лифанова.

Как сообщает «Рен-ТВ», военнослужащий, чьё возвращение очень ждёт собака, не сможет увидеть пса. Мужчина погиб на передовой.

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