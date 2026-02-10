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Опубликовано 10 февраля, 13:26

Дрон снял, как «Герань» ударила по украинскому тепловозу в Воронеже

Обложка © «Изнанка»

Обложка © «Изнанка»

Российский беспилотник «Герань» уничтожил очередной украинский тепловоз. Это попало на видео объективного контроля. Проект «Изнанка» сообщает, что всё произошло в Воронеже Сумской области.

Удар «Герани» по украинскому тепловозу в Сумской области. Видео © «Изнанка»

На кадрах — то, как маневровый локомотив вспыхивает при попадании дрона. Известно, что Киев активно использует тепловозы для перевозки грузов, в том числе военных, в отсутствие электроэнергии.

«Герани» накрыли авиабазу ВСУ после приземления самолёта Ан-124 с военным грузом из США
«Герани» накрыли авиабазу ВСУ после приземления самолёта Ан-124 с военным грузом из США

Ранее «Герани» показали ВСУ, что способны успешно поражать цели на Украине и без терминалов спутниковой связи Starlink. Дроны-камикадзе стали использовать для этого mesh-сети, сообщил советник министра обороны Незалежной Сергей Бескрестнов.

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Матвей Константинов
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