Зеленский разрешил брать на военную службу украинцев старше 60 лет

Владимир Зеленский подписал указ, позволяющий мужчинам старше 60 лет добровольно поступать на военную службу по контракту сроком на один год. Согласно опубликованному документу, это дополнение к действующему положению о военной службе в ВСУ, позволяющее лицам старше 60 лет, в период действия военного положения, добровольно поступать на службу по контракту на один год, в соответствии с законодательством о воинской обязанности.