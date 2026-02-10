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Опубликовано 10 февраля, 18:50

Зеленский разрешил брать на военную службу украинцев старше 60 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский подписал указ, позволяющий мужчинам старше 60 лет добровольно поступать на военную службу по контракту сроком на один год. Согласно опубликованному документу, это дополнение к действующему положению о военной службе в ВСУ, позволяющее лицам старше 60 лет, в период действия военного положения, добровольно поступать на службу по контракту на один год, в соответствии с законодательством о воинской обязанности.

С начала февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Изначально мобилизации подлежали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет. Однако в апреле 2024 года этот возрастной порог был снижен до 25 лет. В условиях необходимости восполнения потерь в Вооруженных Силах Украины, власти рассматривают возможность дальнейшего снижения возраста призыва до 18 лет. В феврале 2025 года Минобороны Украины начало набор на контрактную службу граждан мужского пола в возрасте от 18 до 24 лет, то есть тех, кто еще не достиг возраста обязательной мобилизации.
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Ранее украинский военнослужащий назвал заниженными потери ВСУ, озвученные Владимиром Зеленским. По его словам, на деле армия Незалежной потеряла в пять раз больше — не менее 275 тысяч человек.

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Наталья Демьянова
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