Семья из США требует от России $20 млн за смерть боевика ВСУ

Американская семья захотела взыскать с России 20 миллионов долларов за гибель военного Вооружённых сил Украины (ВСУ) и в январе 2026 года подала соответствующий иск в суд округа Колумбия в Вашингтоне. Об этом сообщает газета «Известия».

С заявлением обратилась Татьяна Кимберлин, которая представилась тётей погибшего под Авдеевкой украинского солдата Андрея Рачка. Её супругом является Бретт Кимберлин, который провёл в тюрьме минимум 17 лет по обвинениям в подделке документов, торговле наркотиками и терроризме.

Семейная пара заявила, что после смерти родителей якобы усыновила украинца, но юридически документы не оформила. При этом в некрологах семья Кимберлин не упоминается.

Истцы хотят получить компенсацию из замороженных российских активов. Как пояснил американский адвокат Аркадий Бух, преодолеть иммунитет суверенного государства очень сложно, в отношении России таких прецедентов единицы.

«В данном кейсе важно, что Россия не входит в список стран — спонсоров терроризма. Поэтому для конструкции дела (истцы. — Прим. Life.ru) привлекли в виде соответчиков Иран и КНДР, которые признаны США спонсорами терроризма», — уточнил юрист.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что число иностранных наёмников в Херсоне сократилось. По его словам, информация поступает от жителей города и источников на месте. Глава региона добавил, что действия наёмников указывали на их временное пребывание и подготовку к отходу.