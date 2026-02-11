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Опубликовано 11 февраля, 03:14

Подразделения «Запада» за сутки уничтожили 58 тяжёлых квадрокоптеров ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

Украинские войска понесли значительные потери в результате действий подразделений группировки «Запад». За прошедшие сутки были уничтожены десятки БПЛА и пунктов управления ими, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 6 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, барражирующий боеприпас, 58 боевых тяжёлых квадрокоптеров. Кроме того, выявлено и уничтожено 29 пунктов управления БПЛА, 5 складов боеприпасов ВСУ», — проинформировал Бигма.

Также, по его данным, в ходе боевой работы были обнаружены и ликвидированы четыре миномётные системы, один квадроцикл и пять наземных робототехнических комплексов, принадлежащих Вооружённым силам Украины (ВСУ).

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Ранее сообщалось, что подразделения беспилотной авиации Южной группировки войск нанесли значительный урон Вооружённым силами Украины (ВСУ) в ходе боевых действий. По данным начальника пресс-центра объединения Вадима Астафьева, за прошедшие сутки украинская армия лишилась нескольких десятков объектов инфраструктуры и техники. Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 9 антенн связи, 4 наземных робототехнических комплекса, поражены пункт временной дислокации, а также 26 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбито 4 беспилотника противника.

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Виталий Приходько
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