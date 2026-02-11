Боец из «Ахмата» два часа сидел на скользком дереве в мороз для установки связи на СВО

Боец российского спецподразделения «Ахмат» с позывным Невский рассказал о сложной задаче по установлению связи в зоне специальной военной операции. Военнослужащему пришлось два часа просидеть на скользком от намёрзшего снегом дереве в мороз, пока его напарники выполняли свою часть работы.

«Прибыли на место, развернулись, ожидали парней с обратной стороны, чтобы они дали сигнал, что мы можем начать работать. Они вроде сказали, что можно начинать, я полез на дерево. Дерево скользкое — от снега намерзло всё. Пока залез, установил то, что должен был установить, и в итоге два часа сидел ждал. Было очень холодно», — вспомнил Невский в беседе с RT.

Военнослужащий пояснил, что задача связистов — наводить «воздушные мосты» и прокладывать оптическое волокно так, чтобы оборудование сливалось с местностью. Зимой это проще: маршруты заметает снегом, делая их невидимыми для противника. Боец отметил, что такая работа требует не только навыков, но и огромной выдержки.

Ранее российский боец с позывным Граф рассказал, как осколок вражеского снаряда пробил его куртку, но застрял в освящённом шевроне с иконой Божией Матери, который ему подарил священник. Сам он уверен, что именно это спасло ему жизнь, и планирует после госпиталя вернуться в тот храм, чтобы поблагодарить за своё спасение.