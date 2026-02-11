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Опубликовано 11 февраля, 09:30

Военэксперт заявил, что отключение Starlink в зоне СВО — сигнал Маска России и Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Отключение спутникового интернета Starlink в зоне спецоперации может быть не техническим сбоем, а политическим посланием от Илона Маска, предположил военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире «Царьграда». По его версии, глава SpaceX таким образом намекает Москве и Киеву: пора работать на благо президента США Дональда Трампа, которому важно завершить конфликт для поддержания своих рейтингов перед выборами.

Эксперт отметил, что ограничения затронули обе стороны — у противника возобновилась работа лишь десятой части станций. Такая симметричность, по мнению Шлепченко, подтверждает гипотезу о намеренном сигнале, а не о технических проблемах или односторонних действиях.

Напомним, компания SpaceX ввела ограничения на работу терминалов Starlink в зоне СВО, чтобы запретить неавторизованный доступ к спутниковой системе, которой пользовались не только ВСУ, но и Армия России. Вскоре украинские военные стали жаловаться на проблемы со связью на передовой.

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Юрий Лысенко
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