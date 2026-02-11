Российские военнослужащие группировки войск «Центр» за сутки смогли уничтожить живую силу и технику украинских подразделений. Среди поражённых целей – личный состав и техника 5 механизированных, аэромобильной, 2 егерских бригад ВСУ, бригады теробороны, 3 бригад Нацгвардии и бригады спецназначения «Азов»*, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.



По данным ведомства, успешные действия были зафиксированы в районах населённых пунктов Белицкое, Гришино, Кучеров Яр, Светлое, Сергеевка (ДНР), Новопавловка, Новоподгородное и Райполе (Днепропетровская область).

«Подразделения группировки войск «Центр»заняли более выгодные рубежи и позиции», — добавили в Минобороны.

А ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили крупный украинский завод беспилотников — ущерб составил десятки миллионов долларов. Удар был нанесён несколько месяцев назад: один залп дронами разрушил основное предприятие, поставлявшее БПЛА для спецподразделения Нацгвардии Lasar's Group.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.