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Опубликовано 11 февраля, 09:26

Бойцы «Центра» нанесли удары по бригаде спецназначения «Азов»*

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военнослужащие группировки войск «Центр» за сутки смогли уничтожить живую силу и технику украинских подразделений. Среди поражённых целей – личный состав и техника 5 механизированных, аэромобильной, 2 егерских бригад ВСУ, бригады теробороны, 3 бригад Нацгвардии и бригады спецназначения «Азов»*, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, успешные действия были зафиксированы в районах населённых пунктов Белицкое, Гришино, Кучеров Яр, Светлое, Сергеевка (ДНР), Новопавловка, Новоподгородное и Райполе (Днепропетровская область).

«Подразделения группировки войск «Центр»заняли более выгодные рубежи и позиции», — добавили в Минобороны.

ВС РФ поразили за сутки объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ
ВС РФ поразили за сутки объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ

А ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили крупный украинский завод беспилотников — ущерб составил десятки миллионов долларов. Удар был нанесён несколько месяцев назад: один залп дронами разрушил основное предприятие, поставлявшее БПЛА для спецподразделения Нацгвардии Lasar's Group.

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* Признано террористическим и запрещено в РФ

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Наталья Демьянова
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