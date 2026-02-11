На восстановление Дарницкой ТЭЦ в Киеве нужно три года

Восстановление Дарницкой ТЭЦ в Киеве, получившей критические повреждения, займёт от двух с половиной до трёх лет и потребует инвестиций в размере от 600 до 700 миллионов евро. Такую оценку в эфире канала «Новости. Live» озвучил директор энергетических программ украинского Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Эксперт подчеркнул, что радикально изменить ситуацию за полгода не представляется возможным. По его мнению, даже при благоприятных условиях минимальный срок для восстановительных работ составит не менее двух-трёх лет. Омельченко также допустил, что в реальности этот процесс может растянуться на ещё более длительный период.

«Здесь необходимо минимум, чтобы её восстановить, 600 — 700 миллионов евро и где-то не меньше двух с половиной — трёх лет», — подчеркнул он.

Тем временем корпуса Дарницкой ТЭЦ полностью покрылись многометровым слоем льда, а длина сосулек достигает восьми метров. К масштабному обледенению привела авария на трубопроводах: из-за разрывов под большим давлением хлынула горячая вода. Образовавшиеся на огромной высоте ледяные глыбы и многометровые сосульки создают реальную опасность для сохранности критической инфраструктуры. К повреждениям привели обстрелы.