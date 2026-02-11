Во Львовской области слышны взрывы после сообщений о запуске «Кинжала»
Российский МиГ-31 с подвешенным «Кинжалом». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dianov Boris
ВС РФ запустили гиперзвуковой «Кинжал» по цели во Львовской области, пишут украинские СМИ. В регионе слышали взрывы. Мониторинговые ресурсы из Незалежной утверждают, что российская армия уже провела новые пуски по той же траектории.
Ранее жители Одессы сообщили о серии взрывов. Также о поражении целей заявляли в Конотопе Сумской области. Последствия неизвестны.
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