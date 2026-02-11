За семь часов над Россией силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников

В течение семи часов российские средства противовоздушной обороны уничтожили 26 украинских беспилотников над пятью регионами страны. Сводку о боевой работе дежурных расчётов 11 февраля представили в Минобороны РФ.

Атакам беспилотной авиации противника подверглись приграничные и центральные территории. Наибольшее число целей поражено над Белгородской областью — там сбили 12 аппаратов самолётного типа. Ещё восемь дронов уничтожено в небе над Курской областью, три — над Брянской областью. Кроме того, два беспилотника ликвидированы над акваторией и территорией Республики Крым, и ещё один — над Рязанской областью.

Всего с 09:00 до 16:00 по московскому времени дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 26 летательных аппаратов, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска за сутки поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, задействованные в интересах ВСУ. Удары наносились с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Также под огнём оказались пункты размещения украинских военных и иностранных наёмников в 141 районе.