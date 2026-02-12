«Бесстрашный на 6+»: ВСУ взорвали машину замкомбата Грома из спецназа «Ахмат» – он погиб

В Харьковской области трагически погиб замкомандира одного из батальонов спецназа «Ахмат» с позывным Гром, когда украинский дрон влетел в военную машину. Он ушёл на СВО добровольцем в 2023 году и принимал участие в освобождении Курской области. Об этом рассказал командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Вчера погиб Гром. Наш заместитель командира батальона. Дома — жена, четверо детей. Свой дом. Своё дело. Но он пришёл сам. Никто не звал. Не просил. Не стучал в окно. В 2023-м пришёл. Личный состав его слушал — не потому, что старший. Потому что свой», — пишет Алаудинов.

Машина Грома двигалась в направлении Казачьей Лопани, когда по нему ударил враг. Ранение оказалось тяжёлым. Сослуживцы рассказали, что Гром никогда не отсиживался в тылу, он ходил на штурмы и был бесстрашным «не на пять, а на шесть с плюсом».

Ранее командир спецподразделения «Ахмат» Бекхан Юнусов с позывным Аид пообещал ВСУ возмездие за ранение сослуживца — священника отца Евгения (Шестопалова). Такое обращение к Вооружённым силам Украины он опубликовал в соцсетях, подчеркнул, что такие преступления лишь усиливают решимость российских бойцов.