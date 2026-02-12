ФАС проверит резкое повышение цен на огурцы в российских магазинах

Федеральную антимонопольную службу попросили проверить обоснованность резкого роста цен на огурцы. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный, которому поступают обращения возмущённых граждан. Люди не понимают, почему привычный овощ стал дороже экзотических фруктов.

По данным Росстата, с конца декабря по начало февраля огурцы подорожали на 43%, а за первую неделю февраля — ещё на 5,2%. Парламентарий уверен, что такое ценообразование требует разъяснений, и не исключает возможных нарушений антимонопольного законодательства либо недобросовестных действий со стороны продавцов.

«Мне поступают обращения граждан, возмущенных резким скачком цен на огурцы. Они не понимают, почему овощ сегодня стоит уже дороже экзотических фруктов, логистика и хранение которых обходится явно дороже, чем у российских производителей», — отметил собеседник газеты «Известия».