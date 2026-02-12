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Опубликовано 12 февраля, 08:55

Крупная электроподстанция под Одессой получила значительные разрушения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose Luis Stephens

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose Luis Stephens

В Одесской области Украины серьёзно повреждена крупная электроподстанция. Об этом сообщила в своём Telegram-канале энергетическая компания «ДТЭК».

«31-я большая подстанция нашей компании в Одесской области повреждена. Разрушения значительны», — говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что восстановление объекта потребует длительного времени, однако точные сроки не называются. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер также подтвердил факт повреждения энергетической инфраструктуры в районе.

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Ранее Life.ru рассказывал, что сегодня ночью в Одессе, Киеве и Днепропетровске прогремела серия взрывов. Сообщалось, что в некоторых районах также пропало электричество. К примеру, в украинской столице были повреждены ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.

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