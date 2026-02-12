На Украине озаботились созданием нового рода войск для прикрытия важных объектов

Главком ВСУ Александр Сырский объявил о перезагрузке системы противовоздушной обороны Украины на фоне массированных атак России по энергетике. По его словам, появится отдельный род войск, который сконцентрируется на прикрытии важных объектов. Часть функций классической ПВО передадут новой структуре, чтобы разгрузить дефицитные ракетные комплексы.

«В настоящее время продолжается комплекс организационных мероприятий, планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, отвечающим за прикрытие важных объектов; наращивается численность и качество дронов-перехватчиков», — написал Сырский в соцсетях.

Украинский главком добавил, что в планах — нарастить количество и качество дронов-перехватчиков, а также углубить взаимодействие с партнёрами, которые помогают закрывать дефицит боеприпасов и истребителей.

Ранее Сырский объявил о создании в составе ВСУ нового подразделения — командования беспилотных систем противовоздушной обороны. По его словам, «руководящие должности заняли опытные офицеры, которые уже внесли конкретные предложения по усилению малой ПВО».