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Опубликовано 12 февраля, 10:05

Песков: Новый раунд переговоров России с США и Украиной произойдёт уже скоро

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следующий раунд переговоров между Россией, США и Украиной может состояться в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Определённое понимание есть. Мы будем вас информировать. Как мы и говорили, мы рассчитываем, что следующий раунд произойдёт уже скоро. По месту также вас ориентируем», — сказал представитель Кремля.

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Ранее Песков заявил, что конкретных дат нового раунда переговоров на уровне экспертов по урегулированию ситуации на Украине пока нет. По его словам, Москва ожидает возобновления экспертных контактов в самое ближайшее время.

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Александра Мышляева
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