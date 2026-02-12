Песков: Новый раунд переговоров России с США и Украиной произойдёт уже скоро
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Следующий раунд переговоров между Россией, США и Украиной может состояться в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Определённое понимание есть. Мы будем вас информировать. Как мы и говорили, мы рассчитываем, что следующий раунд произойдёт уже скоро. По месту также вас ориентируем», — сказал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что конкретных дат нового раунда переговоров на уровне экспертов по урегулированию ситуации на Украине пока нет. По его словам, Москва ожидает возобновления экспертных контактов в самое ближайшее время.
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