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Опубликовано 12 февраля, 08:21

Зеленский оправдался за нежелание ехать на переговоры с Путиным в Москву

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский заявил о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но исключил возможность встречи в России или Белоруссии. В качестве площадок он назвал Европу, США или нейтральные страны.

«Мы защищаем наше государство, и на нас напала Россия. И они являются агрессором. Я не могу приехать на переговоры с Путиным в Москву, столицу страны, которая является агрессором», — сказал политик во время общения с журналистами, его цитирует УНИАН.

По его словам, Киев готов поддержать инициативу Вашингтона о проведении переговоров на территории третьих государств. При этом вариант встречи в Москве или Киеве он счёл невозможным.

«Контакты возможны в Москве»: в Кремле ответили на идею встречи Зеленского с Путиным
«Контакты возможны в Москве»: в Кремле ответили на идею встречи Зеленского с Путиным

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Зеленского пригласили в Москву и готовы гарантировать ему безопасность. Однако украинский политик категорически отверг эту идею.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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