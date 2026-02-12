Зеленский оправдался за нежелание ехать на переговоры с Путиным в Москву

Владимир Зеленский заявил о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но исключил возможность встречи в России или Белоруссии. В качестве площадок он назвал Европу, США или нейтральные страны.

«Мы защищаем наше государство, и на нас напала Россия. И они являются агрессором. Я не могу приехать на переговоры с Путиным в Москву, столицу страны, которая является агрессором», — сказал политик во время общения с журналистами, его цитирует УНИАН.

По его словам, Киев готов поддержать инициативу Вашингтона о проведении переговоров на территории третьих государств. При этом вариант встречи в Москве или Киеве он счёл невозможным.