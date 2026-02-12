В Госдуме высказались о полной блокировке Google в России
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Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что полная блокировка Google в России технически возможна. Однако, по его мнению, Роскомнадзор занял выжидательную позицию, чтобы взыскать с компании после её официального возвращения 91,5 квинтиллиона рублей — сумме неустойки за блокировку каналов российских телевещателей на YouTube.
«На мой взгляд, это вполне технически реализуемо. Не уверен, что это в моменте нужно. Я думаю, что Роскомнадзор принял решение всё-таки дождаться того счастливого момента, когда Google вернётся в Россию, и взыскать с него деньги», — объяснил парламентарий в эфире радио «Говорит Москва».
Ранее компания Google уведомила российских провайдеров о намерении изъять собственные кэширующие серверы Dell R720. А в Госдуме успокоили пользователей. Там заверили, что штрафовать обычных людей за вход на сайты через Google не будут. Новые ограничения, запрещающие авторизацию через иностранные сервисы, касаются только владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют требования российского законодательства.
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