В Госдуме высказались о полной блокировке Google в России

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что полная блокировка Google в России технически возможна. Однако, по его мнению, Роскомнадзор занял выжидательную позицию, чтобы взыскать с компании после её официального возвращения 91,5 квинтиллиона рублей — сумме неустойки за блокировку каналов российских телевещателей на YouTube.

«На мой взгляд, это вполне технически реализуемо. Не уверен, что это в моменте нужно. Я думаю, что Роскомнадзор принял решение всё-таки дождаться того счастливого момента, когда Google вернётся в Россию, и взыскать с него деньги», — объяснил парламентарий в эфире радио «Говорит Москва».