В Госдуме заверили, что блокировать Google в России не станут

Российские власти не планируют блокировать Google, поскольку такая мера повлечёт серьёзные негативные последствия. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Что до громких заявлений о блокировке – таких планов на самом деле нет: специально уточнил это в контролирующих органах», — написал парламентарий в мессенджере MAX.

По словам Горелкина, прежде всего пострадают пользователи Android — на этой ОС работают 60% смартфонов в России. Он также раскритиковал идею давления на корпорацию через угрозу блокировки ради взыскания многомиллиардного штрафа.

«Не думаю, что такое сработает. Тем более, что эта история ещё не закончена: идут суды в иностранных юрисдикциях, задействуются правовые механизмы. И даже если этот штраф не получится взыскать полностью, остаётся шанс на соглашение на каких-то вменяемых условиях», — пояснил депутат.

Горелкин признал, что зависимость от продуктов Google вызывает беспокойство, однако переход на отечественные аналоги должен быть постепенным. Для этого, по его мнению, необходимо создать законодательные условия, позволяющие совершить «плавный» отказ от иностранных сервисов.

Ранее в Госдуме заявили, что с технической стороны в России можно полностью заблокировать Google, но Роскомнадзор предпочитает дождаться официального возвращения компании в РФ, чтобы обсудить сумму неустойки в размере 91,5 квинтиллиона рублей.