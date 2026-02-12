Шмыгаль назвал сроки восстановления двух ТЭЦ в Киеве после удара ВС РФ

Повреждённые при ночной атаке киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вернутся к работе в ближайшие двое суток, заявил первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Сроки восстановления он озвучил на заседании энергетического комитета Верховной рады.

«Сегодня была атака россиян баллистикой, произошли прилёты обломков по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве. Это привело к повреждениям газораспределительного и газокомпрессорного устройства на одной из ТЭЦ, на второй разбиты циркулярные насосы, система подготовки воды. По ТЭЦ-5, надеюсь, что за сутки всё будет восстановлено, по ТЭЦ-6 — двое суток», — сказал Шмыгаль.

По его словам, сейчас энергетики уже приступили к ликвидации последствий. Речь идёт исключительно о подаче тепла — электроснабжение города не нарушено.

Напомним, российские военные нанесли удары по объектам энергетики и военной инфраструктуры Украины. В Киеве, Днепре и Одессе начались пожары, в некоторых районах отключили свет. В столице повреждены ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, горят несколько сильных очагов. В Одессе была повреждена подстанция в районе Черёмушки.