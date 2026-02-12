УЕФА определил участников группового турнира Лиги наций сезона 2026/27

В Брюсселе состоялась жеребьёвка групп футбольной Лиги наций. Игры этого турнира начнутся в сентябре 2027 года, своих соперников узнали 54 из 55 сборных Европейского союза футбольных ассоциаций. Россия, напомним, из международных турниров исключена.

Лига А: Группа 1 : Франция, Италия, Бельгия, Турция.

Франция, Италия, Бельгия, Турция. Группа 2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция.

Группа 3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия.

Группа 4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс.

Лига B: Группа 1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония.

Группа 2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия.

Группа 3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово.

Группа 4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния, Швеция.

Лига С: Группа 1: Албания, Финляндия, Беларусь, Сан-Марино.

Группа 2: Черногория, Армения, Кипр, Латвия/Гибралтар.

Группа 3: Казахстан, Словакия, Фарерские острова, Молдавия.

Группа 4: Исландия, Болгария, Эстония, Люксембург/Мальта.

Лига D: Группа 1: Гибралтар/Латвия, Мальта/Люксембург, Андорра.

Группа 2: Литва, Азербайджан, Лихтенштейн.

Все участники группового этапа определятся после стыковых игр. Финальная стадия турнира состоится 9-13 июня 2027 года. Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии.

После жеребьёвки определились участники групп. Расписание ближайшего тура — в материале расписание и результаты Лиги наций 12–15 ноября.