УЕФА определил участников группового турнира Лиги наций сезона 2026/27
Обложка © X / UEFA
В Брюсселе состоялась жеребьёвка групп футбольной Лиги наций. Игры этого турнира начнутся в сентябре 2027 года, своих соперников узнали 54 из 55 сборных Европейского союза футбольных ассоциаций. Россия, напомним, из международных турниров исключена.
Лига А:
- Группа 1: Франция, Италия, Бельгия, Турция.
- Группа 2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция.
- Группа 3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия.
- Группа 4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс.
Лига B:
- Группа 1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония.
- Группа 2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия.
- Группа 3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово.
- Группа 4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния, Швеция.
Лига С:
- Группа 1: Албания, Финляндия, Беларусь, Сан-Марино.
- Группа 2: Черногория, Армения, Кипр, Латвия/Гибралтар.
- Группа 3: Казахстан, Словакия, Фарерские острова, Молдавия.
- Группа 4: Исландия, Болгария, Эстония, Люксембург/Мальта.
Лига D:
- Группа 1: Гибралтар/Латвия, Мальта/Люксембург, Андорра.
- Группа 2: Литва, Азербайджан, Лихтенштейн.
Все участники группового этапа определятся после стыковых игр. Финальная стадия турнира состоится 9-13 июня 2027 года. Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии.
После жеребьёвки определились участники групп. Расписание ближайшего тура — в материале расписание и результаты Лиги наций 12–15 ноября.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.