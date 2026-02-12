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Опубликовано 12 февраля, 22:50

УЕФА определил участников группового турнира Лиги наций сезона 2026/27

Обложка © X / UEFA

Обложка © X / UEFA

В Брюсселе состоялась жеребьёвка групп футбольной Лиги наций. Игры этого турнира начнутся в сентябре 2027 года, своих соперников узнали 54 из 55 сборных Европейского союза футбольных ассоциаций. Россия, напомним, из международных турниров исключена.

Лига А:

  • Группа 1: Франция, Италия, Бельгия, Турция.
  • Группа 2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция.
  • Группа 3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия.
  • Группа 4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс.

Лига B:

  • Группа 1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония.
  • Группа 2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия.
  • Группа 3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово.
  • Группа 4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния, Швеция.
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Лига С:

  • Группа 1: Албания, Финляндия, Беларусь, Сан-Марино.
  • Группа 2: Черногория, Армения, Кипр, Латвия/Гибралтар.
  • Группа 3: Казахстан, Словакия, Фарерские острова, Молдавия.
  • Группа 4: Исландия, Болгария, Эстония, Люксембург/Мальта.

Лига D:

  • Группа 1: Гибралтар/Латвия, Мальта/Люксембург, Андорра.
  • Группа 2: Литва, Азербайджан, Лихтенштейн.

Все участники группового этапа определятся после стыковых игр. Финальная стадия турнира состоится 9-13 июня 2027 года. Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии.

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После жеребьёвки определились участники групп. Расписание ближайшего тура — в материале расписание и результаты Лиги наций 12–15 ноября.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Артур Лапсаков
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