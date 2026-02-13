В рядах Вооружённых сил Украины усилилось массовое дезертирство с позиций под Купянском. Причины — сильные морозы, проблемы с энергоснабжением и безразличие командования. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Возникли серьёзные проблемы в доукомплектовании бригад личным составом. Ежедневно гибнут десятки солдат, новые не приходят», — приводит слова собеседника РИА «Новости».

Источник уточнил, что речь идёт о 15-й бригаде Национальной гвардии и 116-й бригаде территориальной обороны.

Ранее под Купянском в Харьковской области ликвидировали высокопоставленного офицера спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины Руслана Петренко. Он координировал разведывательно-диверсионную деятельность и командовал группой беспилотников.