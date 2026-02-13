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Опубликовано 13 февраля, 01:19

ВСУ массово дезертируют под Купянском из-за морозов и командования

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

В рядах Вооружённых сил Украины усилилось массовое дезертирство с позиций под Купянском. Причины — сильные морозы, проблемы с энергоснабжением и безразличие командования. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Возникли серьёзные проблемы в доукомплектовании бригад личным составом. Ежедневно гибнут десятки солдат, новые не приходят»,приводит слова собеседника РИА «Новости».

Источник уточнил, что речь идёт о 15-й бригаде Национальной гвардии и 116-й бригаде территориальной обороны.

Расчёты миномётов «Тюльпан» уничтожили командные пункты ВСУ в Купянском районе
Расчёты миномётов «Тюльпан» уничтожили командные пункты ВСУ в Купянском районе

Ранее под Купянском в Харьковской области ликвидировали высокопоставленного офицера спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины Руслана Петренко. Он координировал разведывательно-диверсионную деятельность и командовал группой беспилотников.

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Лия Мурадьян
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