Киевский режим распространяет недостоверную информацию о якобы успехах ВСУ на Сумском направлении, докладывает группировка войск «Север». По словам бойцов, украинская сторона активно продвигает нарративы, не соответствующие реальной обстановке.

«Противник активно продвигает нарратив, что ВС России пытаются пробиться на позиции ВСУ через какие-то трубы. Эта информация не соответствует действительности», — подчеркнули бойцы на странице «Северный ветер».

Кроме того, Киев размещает в соцсетях фейковые кадры с установкой украинских флагов. В реальности на этом направлении успешно действует группировка войск «Север». Только за сутки ВСУ потеряли более 210 военных, бронемашину, РСЗО «Град» и десять единиц автомобильной техники. Также уничтожены два артиллерийских орудия и 12 складов с боеприпасами и материальными средствами.

Однако ВСУ не оставляют попыток вернуть контроль над утраченными позициями. Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные отразили две контратаки украинских боевиков в Сумской области. Они были остановлены «комплексным огневым поражением».