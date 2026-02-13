Боевые действия на Украине оказалась настоящим испытанием для немецкого танка Leopard 2, который до спецоперации считался одним из лучших в мире. Но боевая машине не смогла проявить себя в столкновениях с российскими войсками. Об этом сообщает портал 19FortyFive.

Автор напоминает, что хотя немецкие Leopard 2 оснащены мощным 120-мм орудием, идеальной системой управления огнём и прочной бронёй, но в бою они явно буксуют. Кроме того, украинские военные жалуются на трудности с эксплуатацией: танк часто застревает, отказывают механизмы и трудно починить его в полевых условиях. И, наконец, на Украине мало специалистов, умеющих совладать с иностранной машиной.

«Обслуживание Leopard 2 — сложная задача, особенно из-за его сложной системы управления огнём и мощного V-образного 12-цилиндрового дизельного двигателя с двойным турбонаддувом. Для технического обслуживания требуются специально обученные специалисты и инструменты, а также умение работать в условиях постоянной угрозы атаки беспилотников», — говорится в тексте.

Танки появились в годы холодной войны и были заточены под задачи поддержки пехоты. Но в современных условиях машина легко попадает под удар российских дронов и сгорает, как спичка. Автор статьи отмечает, что немецкие Leopard 2 должны использоваться при содействии и координации с другими видами войск, но на Украине такой возможности нет.

Но добычей бойцов СВО становятся не только немецкие «Леопарды». Ранее Life.ru узнал, что в районе Константиновки ДНР подразделения Минобороны РФ уничтожили американский бронетранспортёр М-113. Удар был нанесён группой FPV-дронов под командованием офицера Зайнди Зингиева, в результате чего было ликвидировано 12 бойцов ВСУ.