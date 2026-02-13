Жители подконтрольного ВСУ города четыре месяца укрывали российских бойцов

Восемь российских военнослужащих несколько месяцев находились в городе, удерживаемом украинскими силами, и смогли выжить благодаря помощи местных жителей. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Сладков у себя в телеграм-канале.

Бойцы участвовали в стремительной штурмовой операции, передвигаясь на мотоциклах. В ходе боя они были вынуждены укрыться в городской застройке — пути к отступлению оказались отрезаны. В итоге военные продержались в тылу противника четыре месяца. Всё это время им помогали мирные жители. Одна из женщин выходила раненого бойца. Сейчас он снова воюет и готовится к свадьбе со своей спасительницей.

Сладков добавил, что, когда наши освободили город, бойца обнаружили в местной семье. По его словам, теперь он снова воюет и собирается женится на спасительнице.

Ранее помощник командира бригады по работе с верующими священник Максим рассказал, как икона святого праведного воина Фёдора Ушакова остановила осколок возле сердца бойца бригады ВДВ «Днепр» и тем самым спасла его жизнь.