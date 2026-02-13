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Опубликовано 13 февраля, 15:58

Жители подконтрольного ВСУ города четыре месяца укрывали российских бойцов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Восемь российских военнослужащих несколько месяцев находились в городе, удерживаемом украинскими силами, и смогли выжить благодаря помощи местных жителей. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Сладков у себя в телеграм-канале.

Бойцы участвовали в стремительной штурмовой операции, передвигаясь на мотоциклах. В ходе боя они были вынуждены укрыться в городской застройке — пути к отступлению оказались отрезаны. В итоге военные продержались в тылу противника четыре месяца. Всё это время им помогали мирные жители. Одна из женщин выходила раненого бойца. Сейчас он снова воюет и готовится к свадьбе со своей спасительницей.

Сладков добавил, что, когда наши освободили город, бойца обнаружили в местной семье. По его словам, теперь он снова воюет и собирается женится на спасительнице.

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Александра Мышляева
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