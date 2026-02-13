В Кремле объяснили выбор Женевы для нового раунда переговоров по Украине

Следующий раунд трёхсторонних переговоров по Украине пройдёт в швейцарском городе Женева, так как стороны сочли этот вариант удобным для всех и целесообразным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», — сказал представитель Кремля.

Напомним, что первые два раунда трёхсторонних дискуссий прошли в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты, ОАЭ).

В состав делегации России войдут минимум 15 человек, в том числе заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. Возглавит делегацию помощник президента Владимир Мединский, который уже занимал аналогичную позицию на прошлогодних переговорах в турецком Стамбуле. Также был объявлен состав украинской делегации.