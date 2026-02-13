Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 февраля, 19:18

В Кремле объяснили выбор Женевы для нового раунда переговоров по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Benoit Bruchez

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Benoit Bruchez

Следующий раунд трёхсторонних переговоров по Украине пройдёт в швейцарском городе Женева, так как стороны сочли этот вариант удобным для всех и целесообразным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», — сказал представитель Кремля.

Напомним, что первые два раунда трёхсторонних дискуссий прошли в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты, ОАЭ).

«Не только военные вопросы»: Сенатор объяснил выбор Мединского главой делегации РФ на переговорах в Женеве
«Не только военные вопросы»: Сенатор объяснил выбор Мединского главой делегации РФ на переговорах в Женеве

В состав делегации России войдут минимум 15 человек, в том числе заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. Возглавит делегацию помощник президента Владимир Мединский, который уже занимал аналогичную позицию на прошлогодних переговорах в турецком Стамбуле. Также был объявлен состав украинской делегации.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Швейцария
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar