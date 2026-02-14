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Опубликовано 14 февраля, 09:53

Бросили всё и сбежали: Морпехи РФ нашли в блиндажах ВСУ секретные карты со схемами

Российские морпехи нашли карты ВСУ под Красноармейском и накрыли позиции огнём

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские военнослужащие на Красноармейском направлении в ходе зачистки укреплённых позиций противника обнаружили карты дислокации подразделений ВСУ, списки личного состава и личные документы. Об этом РИА «Новости» рассказал командир отделения эвакуационной группы 120-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Кирьян.

«При осмотре обнаружили личные документы, списки военнослужащих, а также данные по их позициям и районам дислокации»,сообщил агентству командир.

По его словам, вся информация была немедленно передана вышестоящему командованию. После анализа данных по выявленным украинским позициям был нанесён огневой удар.

Бригада ВСУ потеряла до 70% личного состава после боёв у Красноармейска
Бригада ВСУ потеряла до 70% личного состава после боёв у Красноармейска

Ранее группировка «Север» пресекла попытку контратаки ВСУ в Краснопольском районе Сумской области. Противник задействовал две штурмовые группы 153-го полка «Арей», но их перемещение было вскрыто заранее. После комплексного огневого поражения обе группы были уничтожены.

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Юрий Лысенко
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