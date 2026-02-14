Российские военнослужащие на Красноармейском направлении в ходе зачистки укреплённых позиций противника обнаружили карты дислокации подразделений ВСУ, списки личного состава и личные документы. Об этом РИА «Новости» рассказал командир отделения эвакуационной группы 120-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Кирьян.

«При осмотре обнаружили личные документы, списки военнослужащих, а также данные по их позициям и районам дислокации», — сообщил агентству командир.

По его словам, вся информация была немедленно передана вышестоящему командованию. После анализа данных по выявленным украинским позициям был нанесён огневой удар.

Ранее группировка «Север» пресекла попытку контратаки ВСУ в Краснопольском районе Сумской области. Противник задействовал две штурмовые группы 153-го полка «Арей», но их перемещение было вскрыто заранее. После комплексного огневого поражения обе группы были уничтожены.