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Опубликовано 14 февраля, 15:59

Удар с небес: Появилось эпичное видео уничтожения казармы с ВСУшниками тяжёлой ФАБ-3000

Разрушительный удар ФАБ-3000 по казарме ВСУ в Константиновке попал на видео

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В Сети появились видео удара по пункту временной дислокации 49-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в Константиновке (ДНР). Украинские военные заняли под казарму пятиэтажное здание, сообщает проект «Инзнанка».

ВКС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Константиновке бомбой ФАБ-3000. Видео © «Изнанка»

Российская авиация нанесла удар тяжёлой авиабомбой ФАБ-3000. На кадрах видно, как после попадания над зданием поднимается гигантское облако огня и дыма. Беспилотник, проводивший объективный контроль, зафиксировал полное разрушение строения — от казармы осталась лишь одна стена и груда обломков.

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Александра Мышляева
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