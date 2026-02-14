В Сети появились видео удара по пункту временной дислокации 49-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в Константиновке (ДНР). Украинские военные заняли под казарму пятиэтажное здание, сообщает проект «Инзнанка».

ВКС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Константиновке бомбой ФАБ-3000. Видео © «Изнанка»

Российская авиация нанесла удар тяжёлой авиабомбой ФАБ-3000. На кадрах видно, как после попадания над зданием поднимается гигантское облако огня и дыма. Беспилотник, проводивший объективный контроль, зафиксировал полное разрушение строения — от казармы осталась лишь одна стена и груда обломков.

Ранее российские морпехи уничтожили до 30 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении. Все они были частью одной группы пехоты.