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Опубликовано 14 февраля, 16:14

Дорогой дрон ВСУ Shark заснял приближение российской ракеты за секунду до взрыва

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В Сети появился уникальный снимок, сделанный украинским разведывательным беспилотником Shark за мгновение до его уничтожения. В кадре — окраина села, зенитный ракетный комплекс «Тор-М1» и выпущенная им ракета 9М330, летящая прямо в дрон. Фото опубликовал проект «Осведомитель».

Опубликован последний кадр дрона Shark ВСУ перед уничтожением российской ПВО. Фото © «Осведомитель»

Опубликован последний кадр дрона Shark ВСУ перед уничтожением российской ПВО. Фото © «Осведомитель»

БПЛА самолётного типа разработан киевской компанией «Укрспецсистемы» в 2022 году. Он оснащён западной оптикой и защищённой связью, что позволяет вести разведку в условиях радиоэлектронной борьбы. Стоимость комплекса — около 300 тысяч долларов. Сбившая его ракета значительно дешевле.

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Александра Мышляева
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