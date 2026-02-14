Дорогой дрон ВСУ Shark заснял приближение российской ракеты за секунду до взрыва

В Сети появился уникальный снимок, сделанный украинским разведывательным беспилотником Shark за мгновение до его уничтожения. В кадре — окраина села, зенитный ракетный комплекс «Тор-М1» и выпущенная им ракета 9М330, летящая прямо в дрон. Фото опубликовал проект «Осведомитель».

Опубликован последний кадр дрона Shark ВСУ перед уничтожением российской ПВО. Фото © «Осведомитель»

БПЛА самолётного типа разработан киевской компанией «Укрспецсистемы» в 2022 году. Он оснащён западной оптикой и защищённой связью, что позволяет вести разведку в условиях радиоэлектронной борьбы. Стоимость комплекса — около 300 тысяч долларов. Сбившая его ракета значительно дешевле.

Ранее Зеленский признал высокую эффективность российских систем противовоздушной обороны против новых украинских «чудо-ракет» «Фламинго». По его словам, большинство снарядов дальнего действия FP-5 перехватывается на подлёте к целям.