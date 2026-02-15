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Опубликовано 15 февраля, 00:13

Над Краснодарским краем уничтожили десятки беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Расчёты ПВО Министерства обороны России уничтожили несколько десятков беспилотников на территории Краснодарского края и над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин. Все цели, угрожавшие курорту, на данный момент нейтрализованы.

Глава города подчеркнул, что пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и возгораний пока не зафиксировано. При этом режим опасности атаки беспилотников продолжает действовать, угроза сохраняется.

Все экстренные службы и силы города приведены в полную готовность. Жителей и гостей курорта просят сохранять бдительность, строго соблюдать меры предосторожности и при обнаружении подозрительных предметов или происшествий немедленно звонить по номеру 112.

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Юния Ларсон
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