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Опубликовано 15 февраля, 05:09

Герасимов проинспектировал группировку «Центр» в зоне СВО

Обложка © ТАСС / Дмитрий Харичков

Обложка © ТАСС / Дмитрий Харичков

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр». Об этом сообщили в Минобороны России.

В ходе работы на пункте управления Герасимов заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Валерия Солодчука. Речь шла о текущей обстановке в зоне ответственности, а также о результатах выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями.

В ведомстве подчеркнули, что глава Генштаба проверил ход выполнения задач и оценил действия подразделений на местах. По итогам инспекции были даны соответствующие указания.

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Ранее Life.ru писал, что на Украине заявили о возможном наступлении Российской армии сразу на двух направлениях. По оценкам противника, Россия накапливает ресурсы и формирует ударные группировки. В числе вероятных сценариев называются операции в районе Славянска, Краматорска и Запорожья, а также их возможная комбинация.

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